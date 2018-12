“Gf Vip”, Jane Alexander spiega perché ha perso peso così drasticamente

Jane Alexander è sicuramente stata uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Gf Vip, il rifiuto della proposta di nozze, l’innamoramento con Elia Fongaro e la forte amicizia con le ragazze della Casa.

Ma ora che Jane si trova fuori dal gioco può spiegare tutti quei dettagli della sua vita che sono sempre rimasti all’oscuro di tutti.

Dopo avere confessato che lei ed Elia Fongaro si stanno conoscendo e dopo aver rivelato di aver avuto problemi con l’acol, Jane usa il suo profilo social per spiegare perché è così magra. Le sue foto, infatti, in questi giorni sono state bombardate di domande e proprio il suo aspetto fisico era il fulcro di tutto.

“Ero magra anche prima di entrare nella Casa – scrive Jane Alexander su Instagram – queste foto le ho scattate pochi giorni prima. La dieta che avevo seguiro per guarire mi aveva fatto perdere tanto peso e sì sembro anoressica. Solo che l’anoressia è una malattia seria che può portare alla morte e non ci si scherza. Non si insultano le persone perché magari ci sono perché che leggono i vostri commentio e ci soffrono anche se sono rivolti a me. Perché ci sono passate in qualche modo. Io non sono mai stata anoressica né lo sono ora”.

E dopo questa premessa, Jane spiega che cosa le sta succedendo. “Ho una candida intestinale -prosegue -. La abbiamo in tanti, molti non lo sanno. Sono un pochino più stressata del solito. Nulla di più. Non sparate sentente su cose serie. Per favore. Siate intelligenti almeno su questo. Per il resto fate pure. Io ho le spalle larghe”.

Anna Rossi, ilgiornale.it