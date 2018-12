Gf Vip, la mamma di Giulia attacca la produzione: “Io non sapevo del regolamento”

Fariba si sfoga sui social e spiega di aver firmato soltanto una liberatoria prima di incontrare la figlia

Giulia Salemi è stata eliminata dal Gf Vip dopo un provvedimento preso dalla produzione.

L’ex concorrente, infatti, durante la puntata della settimana scorsa, aveva ricevuto informazioni dall’esterno e le aveva rivelate agli altri inquilini della Casa. Questo il regolamento non lo prevede e la produzione è immediatamente corsa ai ripari.

Giulia Salemi ha provato a giustificarsi, ma è arrivata la nomination e la successiva eliminazione.

Ora, però, mamma Fariba – diciamolo, la responsabile dell’eliminazione della figlia – sui social dice di non essere stata mai informata di questo regolamento. Mentre Ilary Blasi ha dichiarato a chiare lettere che Fariba sapeva tutto. “Non è vero, nessuno me ne aveva parlato – inizia Fariba con un video pubblicato sul suo profilo Instagram -. Secondo voi, se avessi saputo del regolamento, andavo a danneggiare mia figlia? Mi hanno fatto firmare la liberatoria in due secondi senza farmi neanche leggere. Da tre settimane era in giro la voce che gli autori del Grande Fratello volevano fare fuori Giulia Salemi. Lascio a voi, gente intelligente con cuore, la risposta. Qua c’è qualcosa che non va, c’è qualcosa che non mi convince. Hanno danneggiato, rovinato il percorso pulito di mia figlia per il loro gioco”.

Le parole di Fariba Therani sono piuttosto pesanti. Ma la donna non si ferma qui. In un altro post ribadisce che non “ho mai letto il regolamento” e che invece le hanno “fatto firmare la liberatoria al volo, due secondi senza leggere” “Comunque Giulia Salemi è una buona di cuore – scrive su Instagram la donna -. Perdona e sicuramente non andrà per via legale anche se il mio ufficio legale ha assicurato che legalmente vincerà la causa”.

Ora, non resta che attendere il commento a freddo di Giulia.

Anna Rossi, il Giornale