Ascolti tv, “Nero a metà” vince ancora

Continua su Rai1 il grande successo della fiction “Nero a metà” con Claudio Amendola, che vince la prima serata con 5 milioni 411 mila telespettatori e uno share del 23,3. A seguire su Rai1, prosegue la serie positiva di “Che fuori tempo che fa”, che arriva ad 1 milione 481 mila spettatori e il 13 di share. In prima serata su Rai2 “Criminal minds” ha ottenuto 850 mila telespettatori e il 4,8.

Grande risultato in prima serata su Rai3 anche per “Report” condotto da Sigfrido Ranucci, che supera abbondantemente i 2 milioni 200 mila telespettatori (2 milioni 242) con il 9,2 di share ottenendo il record stagionale e un risultato che la trasmissione non raggiungeva dal 2016. A seguire su Rai3 il programma di Salvo Sottile “Prima dell’alba” ha ottenuto 873 mila e il 6,2 di share.

Nel preserale di Rai1 “L’Eredità” vince la fascia oraria con 4 milioni 669 mila spettatori e uno share del 23,3. Nell’access prime time “I soliti ignoti il ritorno” arriva a 4 milioni 827 mila spettatori e il 18,4.

Sempre bene su Rai3 il programma “Alla lavagna”, che ottiene il 5,3 di share e 1 milione 316 mila telespettatori.

Nel day time di Rai1 “Vieni da me” fa registrare 1 milione 633 mila spettatori e l’11,7 di share, a seguire la fiction “Il paradiso delle signore” arriva a 1 milione 385 mila con il 12,1 e la seconda parte de “La vita in diretta” è stata vista da 1 milione 838 mila telespettatori, con il 14,4.

Da segnalare sul canale specializzato Rai Gulp l’ottimo risultato della serie “Sara e Marti” (alle 19 c.a.1% di share e 167 mila telespettatori) e che è stato anche il più gradito dai giovanissimi, raggiungendo sul target 8-14 anni uno share di fascia dell’11.3.

Il Gruppo Rai vince la prima serata con il 37,5 di share e 9 milioni 680 mila spettatori e l’intera giornata con 3 milioni 833 mila spettatori e il 37 di share.