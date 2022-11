TV, A “DALLA PARTE DEGLI ANIMALI”, CON L’ON. MICHELA VITTORIA BRAMBILLA E LA PICCOLA STELLA, IL VOLO DELL’ASTORE CURATO DAL CRAS, I PASTICCIERI PER CANI E I QUATTROZAMPE VIP

Un altro rapace riguadagna il cielo: è un magnifico astore curato nel Cras Stella del Nord e poi liberato. Un inno alla vita e alla libertà, vederlo librarsi nell’azzurro è un bel regalo domenicale. Nello studio cascina, inoltre, incontreremo dei cuochi particolari: i pasticcieri per cani del Doggyebag. Non scordate di tener vicino a voi carta e penna per annotare le loro ricette! Conosceremo Ariel, Zeus e Jolie, i tre “figli pelosi” dell’ex Miss Italia Nadia Bengala. Questo è tanto altro ancora nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 25, in replica in seconda serata, il mercoledì, sempre su Rete4: l’unico format pensato per trovare casa e amore agli ultimi degli ultimi, cani e gatti abbandonati, ma anche ad asinelli, oche, maialini, capre, bufali perché tutti gli animali desiderano coccole, attenzioni e un cuore che li ami, senza distinzioni di specie.

Che belle le immagini dell’astore liberato! Finalmente può tornare a solcare il cielo blu con i suoi voli spericolati. Anche i leprottini del Cras, che attendono il giorno della liberazione, sembrano felici. Nel verde della cascina che è casa della trasmissione i pasticcieri del Doggyebag inforneranno per noi dei biscottini speciali per il compleanno del vostro beniamino peloso. In casa Bengala ce ne sono ben tre da celebrare: quello di Ariel la timidona, di Zeus il maschio di casa e di Jolie, la piccolina. Seguiteci poi al Pet carpet film festival dove “mani e zampe” si incontrano in una stretta di solidarietà e d’amore. Infine, vi presentiamo Leonardo, che ha dedicato la vita a salvare i fiori volanti: le farfalle.

Numerosi, come sempre, gli animali offerti in adozione. Sfilano sul tappeto rosso i cani. King un cucciolotto di boxer cieco dalla nascita, ma pieno di allegria. Il meticcio Rudy, Walter cagnetto birichino. Per l’adozione del cuore, Grace, bella come una principessa, ma tesa timida e insicura dalle brutte esperienze del passato. Per gli amanti dei mici, ecco Oleg, che ha negli occhi tanta poesia. Taddeo e Argo, invece, non sono proprio per tutti perché sono…due bellissimi bufali. Incanta la loro bellezza, ma, certo, bisogna avere molto, molto spazio verde. Commovente, per l’adozione live, l’incontro tra Gianluca e Fenix, un cagnolino dal passato difficile.

Il cane cartoon Lucky, che piace a tutti i bambini, è pronto per la sua lezione sugli asinelli e subito dopo, indossati i panni del detective, ci inviterà a cercare Rocco, un meraviglioso amstaff bianco che si è perduto a Capezzano Pianore in provincia di Lucca. Aiutiamo Alessia a riabbracciare l’amico!

“Dalla parte degli animali”, attraverso la televisione, arriva nelle case di tutti gli italiani per promuovere le adozioni, combattere la vergognosa piaga del randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti del programma sono gli animali che vivono nei rifugi. Grazie alla vetrina televisiva, cani, gatti, e tanti altri animali, riescono a trovare il calore di una casa, l’amore di una famiglia e, in poche parole, il posto che meritano. E’ una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).

Il video promo della puntata del 6 novembre