Tom Brady e Gisele Bündchen, svelati i dettagli dell’accordo prematrimoniale

Dopo il divorzio, avvenuto consensualmente e in tempi brevi, emergono le informazioni contenute in un accordo firmato nel 2009 contenente le indicazioni per la custodia dei figli e la divisione del vasto patrimonio della coppia che include una buona quantità di immobili di valore

Se la separazione e il divorzio tra Gisele Bündchen e Tom Brady hanno richiesto tempi relativamente brevi (considerati i casi analoghi dei loro pari del mondo dello showbiz a stelle e strisce e non solo), anche la separazione dei beni potrebbe avvenire velocemente, dal momento che le istruzioni sarebbero contenute in un accordo prematrimoniale che la coppia ha siglato nel 2009.

Le due star, entrambe titolari di un cospicuo patrimonio personale, si sarebbero tutelate in modo da procedere senza intoppi se la loro unione fosse finita.

L’ACCORDO SIGLATO DA TOM BRADY E GISELE BÜNDCHEN NEL 2009

La fine della favola d’amore tra Gisele Bündchen e Tom Brady potrebbe non rivelarsi drammatica se i due ex-coniugi si atterranno a quanto indicato nell’accordo prematrimoniale siglato tredici anni fa.

In attesa di certezze riguardo all’affidamento congiunto dei due figli, Benjamin e Vivian, entrambi adolescenti, la questione patrimoniale potrebbe essere meno complicata del previsto poiché l’accordo conterebbe delle ferree linee guida.

La scrittura ufficiale, secondo Page Six, proteggerebbe gli interessi finanziari di entrambi, che insieme sono detentori di un patrimonio di circa settecentotrenta milioni di dollari.

Titolari, ciascuno, dei proventi delle rispettive attività e di vari contratti ancora all’attivo, Gisele e Tom hanno condiviso la passione per gli immobili, e possiedono un portafoglio di proprietà dal valore di ventisei milioni di dollari.

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA EX-COPPIA

L’accordo, secondo la fonte, nominerebbe la modella proprietaria di due proprietà a Miami, (di cui la più piccola a Miami Beach), di una casa vacanze nel Costa Rica nonché di un appartamento a New York City, diventato il suo rifugio dopo le chiacchiere della stampa a seguito del divorzio, divenuto effettivo lo scorso 28 ottobre.

Tra le altre proprietà della coppia ci sarebbero anche una casa alle Bahamas e una in Montana, allo Yellowstone Club.

Situazione patrimoniale a parte, con l’ufficializzazione del divorzio sarebbero emersi nuovi dettagli sulla la fine dell’amore tra la Bündchen e Brady con quest’ultimo impegnato a salvare la situazione quando era probabilmente troppo tardi, secondo People. Ad oggi i due interessati hanno affidato ai social le loro dichiarazioni ufficiali sull’accaduto ed entrambi hanno affermato di volersi impegnare per far funzionare la loro famiglia per il bene dei due figli.