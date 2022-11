Taylor Swift la popstar dei record: dieci brani dell’ultimo disco nei primi 10 posti di Billboard

E’ l’artista donna che ha trascorso più settimane al primo posto della classifica americana ed è la terza in assoluto dopo i Beatles ed Elvis Presley

Nessuno può fermarla. Con il suo ultimo album ‘Midnights’, ha già scritto la storia della musica, piazzando ben dieci singoli nei primi dieci posti della classifica americana di Billboard, una delle classifiche più difficili del mondo. E ancora Il video del brano ‘Bad Blood‘, tratto dallo stesso album ha registrato il record di 20 milioni di visualizzazioni in un solo giorno.

La popstar dei record è Taylor Swift, 32enne americana che, il mese scorso ha tenuto svegli i fan con il suo debutto a mezzanotte di ‘Midnights’, il suo decimo e ultimo album. Tre ore dopo ha rilasciato sette tracce extra in una versione aggiornata, e il disco le ha consentito di diventare la prima artista a conquistare tutti i primi 10 posti nella classifica. E c’è dell’altro: è l’artista donna che ha trascorso più settimane al primo posto della classifica americana e la terza in assoluto dopo i Beatles ed Elvis Presley.

Per gli esperti del settore e i critici musicali, si tratta di un risultato straordinario e inaudito per qualsiasi artista.

“Questo è davvero un buon album e lei è una delle star della musica più grandi al mondo”, ha detto Steve Knopper, direttore editoriale di Billboard. “Quello che Taylor Swift ha realizzato in questa era, dove ci sono oltre 70.000 nuove tracce pubblicate ogni singolo giorno, è un enorme risultato”, ha sottolineato Larry Miller, professore di music business alla New York University’s Steinhardt School.

E dopo aver conquistato le vette della classifica americana la cantautrice da duecento milioni di copie vendute annuncia il nuovo tour che partirà il 18 marzo 2023 negli Stati Uniti, come ha scritto lei stessa sui social.

E’ stato ribattezzato ‘the Eras tour’ e partirà dall’Arizona.

La Swift ha scritto anche che le date in Usa andranno avanti fino al 5 agosto poi è prevista una tournè internazionale della quale non sono stati ancora rivelati dettagli. Ad accompagnarla ci saranno Paramore, Beabadoobee, Phoebe Bridgers, Girl in red, Muna, Haim, Gayle, Gracie Abrams e Owenn. “Sono la persona piu’ fortunata della terra – ha detto – perchè mi accompagneranno questi artisti fantastici”.