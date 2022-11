“Grande Fratello Vip”: Carolina eliminata, Attilio, George e Nikita in nomination

Nuovo appuntamento per il reality condotto da Alfonso Signorini. Sei nuovi ingressi, un’eliminazione e tante emozioni

“Grande Fratello Vip” è arrivato alla quattordicesima puntata. Per il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini un nuovo appuntamento pieno di sorprese, novità e storie da raccontare. A cominciare da quelle di sei nuovi concorrenti che hanno varcato la Porta Rossa della Casa di Cinecittà. Luca Onestini, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo e Sarah Altobello sono pronti a unirsi al gruppo e iniziare una nuova avventura. Per qualcuno che entra qualche altro che esce. Al televoto Carolina Marconi ha la peggio con George Ciupilan, Pamela Prati e Patrizia Rossetti e deve abbandonare definitivamente il gioco. Vanno in nomination Attilio, George e Nikita.

La serata prevede l’ingresso di una nutrita truppa di nuovi vipponi. E Alfonso parte subito con la prima, che è Micol Incorvaia. Sorella di Clizia, promette di scombinare gli equilibri nella Casa in quanto ex di Edoardo: la sua presenza non farà piacere ad Antonella.

I DONNARISI – Signorini chiede quindi di parlare con Edoardo e Antonella, ribattezzati “i Donnarisi”. Viene mostrato un video che riassume gli ultimi giorni passati insieme dalla coppia. La ragazza ha affermato di essere in una fase “molto vicina all’innamoramento”. Per arrivarci le manca la parte fisica dell’amore. E quando Signorini la invita ad apprezzare l’amore platonico, la Fiordelisi ribatte con un “non ci credo molto: credo più all’amore libero che a quello platonico”.

ANTONELLA IN CONFESSIONALE – Dopo averle chiesto della sua amicizia con Antonino, Alfonso invita Antonella ad andare in confessionale. Le chiede di questo rapporto e di come faccia a tenere a bada entrambi. Lei però rivendica il fatto di avere amicizie sia femminili che maschili. Dopodiché Signorini l’avverte che in Casa sta per entrare una ex di Edoardo e le mostra un video in cui Micol si presenta. La reazione di Antonella è a dir poco gelida.

L’INCONTRO DI EDOARDO – Alfonso lascia la Fiordelisi in confessionale e invita Edo ad andare in cortile dove, freezato, viene raggiunto da Micol. Donnamaria l’ascolta in maniera perplessa, soprattutto quando la Incorvaia lo invita ad andare con i piedi di piombo perché ci sono stati degli atteggiamenti di Antonella poco chiari. Intanto, in un riquadro, Antonella ascolta e schiuma rabbia… E la situazione non migliora quando viene rivelato che Micol sarà una concorrente e, dopo aver commentato con un “mortacci vostri”, Edoardo l’abbraccia.

I PRIMI BATTIBECCHI – Antonella rientra in salone già sul piede di guerra e dopo la prima, gelida, stretta di mano, iniziano i primi battibecchi tra le due. Antonella vuole sapere come è nata e come è finita la storia tra loro due, con una foga che prende in contropiede Micol che pure era pronta a un atteggiamento ostile. L’atteggiamento di Antonella è così aggressivo che a un certo punto Edoardo, in un primo momento imbarazzato e intimorito, interviene per prendere le difese di Micol.

GIAELE E ANTONINO – Si passa a un’altra relazione nata nella Casa. Quella tra Giaele e Antonino, uniti da una forte intesa, che spesso sfocia anche in vicinanza fisica. Un rapporto che ha creato qualche pensiero a Giaele, preoccupata per la reazione di suo marito Brad di fronte a certe cose. La ragazza dice di essersi preoccupato quando lo ha visto senza fede. Signorini le dice che il marito ha scritto una lettera e gliela fa ascoltare. Brad scrive che alcune cose non gli sono piaciute e la invita a prendere queste parole come un’opportunità per limitare le sue azioni e non oltrepassare i limiti che si erano dati. Giaele non si tranquillizza ma dice di aver bisogno di parlare con suo marito.

IL PRIMO RISULTATO DEL TELEVOTO – E’ arrivato il momento di scoprire chi dovrà abbandonare la Casa tra Carolina, George, Pamela e Patrizia. Alfonso legge il verdetto. Il primo vip a salvarsi è Pamela. Giusto il tempo di farle assaporare la gioia del momento e Alfonso la stuzzica sullo scontro avuto con Orietta Berti settimana scorsa. Le due discutono sul termine Diva, che secondo la Berti va riservato a pochissime.

L’INGRESSO DI SARAH ALTOBELLO – E’ il momento del secondo ingresso nella Casa. Si tratta dell’opinionista pugliese. Lei attende scatenata fuori dalla porta rossa. Nei giorni scorsi ha rivelato la sua predilezione per Attilio Romita, sia perché attratta dagli uomini maturi sia per una “certa conterraneità”. I due vengono fatti incontrare come prima cosa. Romita pare lusingato dai complimenti più per galanteria che per reale interesse. Quando entra in Casa l’Altobello è un ciclone. In studio gli ex concorrenti non hanno dubbi: durerà tre giorni.

LA CRISI DI CAROLINA – Dopo le ultime critiche ricevute da diverse compagne di casa Carolina è rimasta malissimo. E’ rimasta ferita da certi commenti fatti da persone che quando parlano con lei la trattano in modo carino. Lei si dice sicura di uscire e dispiaciuta di non aver mostrato il lato migliore di sé.

L’ARRIVO DI EDOARDO TAVASSI – Le donne della Casa vengono isolate in salone e freezate. Viene mostrato loro il video in cui Edoardo si presenta dopodiché lui entra in sala. Lui dice di essere entrato per divertirsi e fare divertire, ma soprattutto “perché qua tra di voi ci sarà la madre dei miei figli”. Dopodiché dedica a ognuna delle donne una battuta. Quando il freeze si conclude Edoardo è già un idolo della Casa.

LUCIANO PUNZO NELLA CASA – Il quarto nuovo concorrente è Luciano Punzo, modello già visto a Temptation Island. Subito viene fuori che Antonella lo aveva conosciuto qualche anno fa perché avevano fatto insieme un servizio fotografico di costumi da bagno. Edoardo è sempre più in difficoltà…

I DOLORI DI WILMA – Nei giorni scorsi Wilma Goich si è lasciata andare ad alcune confessioni su Edoardo Vianello, suo ex marito e uno dei dolori della sua vita. Ha parlato della nuova compagna di Vianello, Frida, con cui ha un rapporto distaccato. Il grande trauma è stata la morte della loro figlia Susanna, senza che Vianello fosse presente e andasse a trovarla in clinica. Un comportamento che la Goich dice non poter perdonare. Tornati in diretta Wilma dice che si era ripromessa di non parlare di questa cosa ma alla fine è contenta di averlo fatto. Anche se l’essersi tolta un peso non è sufficiente a risanare quella ferita. “Mi manca un perché” dice e Alfonso le risponde che lei ed Edoardo hanno bisogno di un confronto.

NIKITA, GEORGE E UN INGOMBRANTE EX DI MEZZO – Tra la Pelizzon e Ciupilan si è creata una bella intesa ma George non intende lasciarsi andare più di tanto perché l’ex di Nikita è un amico di George e per questo lui non vuole andare oltre per rispetto suo. Nonostante questo Diamante ha fatto un post in cui lo ha attaccato perché “ha fatto lo stesso gioco degli altri” e “si è fatto condizionare”. Nikita è scocciata perché afferma che da anni Diamante si comporta così, impedendole di frequentare suoi amici o addirittura persone della sua stessa regione.

IL VERDETTO DEL TELEVOTO – Arriva l’ora di scoprire chi dovrà lasciare la Casa. Si salva prima Patrizia, poi tra George e Carolina è la Marconi a essere eliminata.

IL RITORNO DI LUCA ONESTINI – Per una Carolina che saluta c’è un Onestini che ritorna. Veterano del Grande Fratello Vip, viene accolto da Pamela, Antonella e Giaele che vengono lasciate sole in salone. Lui, appena entrato, le fa subito ballare. Vengono comunicati gli immuni della settimana: il gruppo ha votato per Charlie, Luca e Antonino. La Bruganelli ha scelto Antonella mentre Orietta rende immune Giaele.

LE NOMINATION PALESI – Tranne gli immuni, tutti vanno in Superled. Prima di iniziare Pamela invoca la presenza di Marco Bellavia aggiungendo di aver voglia di “dormire con lui”. Di fronte a una dichiarazione così Marco, rosso paonazzo, dice di essere disposto a fare la quarantena per entrare e supportare Pamela. La richiesta sarà inoltrata al Grande Fratello… Si parte poi con le nomination. Inizia Alberto che vota Daniele; Pamela vota Nikita mentre George sceglie Patrizia. Daniele restituisce ad Alberto la nomination, così come fa Patrizia per George. Edoardo vota mentre Wilma fa il nome di George. Tocca quindi ad Attilio che nomina Wilma. Romita incassa invece la nomination di Nikita, ultima del giro.

LE NOMINATION DEGLI IMMUNI – Si passa al confessionale. Il primo è Antonino che nomina Nikita. Tocca poi ad Antonella che nomina George. Luca nomina Attilio, così come fa anche Charlie. Chiude il giro Giaele che nomina Nikita. I nominati sono quindi Attilio, George e Nikita.

L’ULTIMO NUOVO INGRESSO – L’ultima nuova concorrente di questa sera è la venezuelana Oriana Marzoli.