Celine Dion interpreta se stessa in ‘Love again’, commedia romantica diretta da Jim Strouse

Negli ultimi anni, la cantante è stata costretta a cancellare e rinviare numerosi spettacoli per motivi di salute e a causa della pandemia, compreso il suo “Courage World Tour” in programma in Europa

L’icona della musica internazionale Celine Dion ha annunciato oggi che sarà la protagonista di una commedia romantica

intitolata ‘Love again’, che uscirà nelle sale nel 2023 e in cui interpreterà se stessa.

“Ci vediamo al cinema!” ha scritto la pop star canadese sui social network, precisando che reciterà insieme alla star indiana di Bollywood Priyanka ChopraJonas e allo scozzese Sam Heughan, noto per il suo ruolo nella serie drammatica ‘Outlander’.

La Dion ha anche detto che presenterà nuove canzoni per il film prodotto dalla Sony, che arriverà sul grande schermo il 12 maggio. Il film diretto da Jim Strouse (“L’incredibile Jessica James”) racconta la storia di una giovane donna che continua a mandare messaggi al suo fidanzato dopo la sua morte. Nasce una storia d’amore con il nuovo proprietario del numero di telefono, un giornalista, grazie a Celine Dion, di cui deve scrivere il profilo.

Negli ultimi anni, la cantante è stata costretta a cancellare e rinviare numerosi spettacoli per motivi di salute e a causa della pandemia, compreso il suo “Courage World Tour” in programma in Europa.