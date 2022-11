Billie Eilish ha reso l’amore con Jesse Rutherford ufficiale su Instagram

La cantautrice statunitense ha ufficializzato il suo rapporto amoroso con il collega (il cantante, cantautore e attore americano che è anche il frontman del gruppo rock alternativo The Neighbourhood). La popstar, 20 anni, ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una serie di istantanee del suo weekend di Halloween, inclusi degli scatti eloquenti del suo fidanzato

Billie Eilish ha ufficializzato il suo rapporto amoroso con il collega Jesse Rutherford, cantante, cantautore e attore americano che è anche il frontman del gruppo rock alternativo The Neighbourhood.

La popstar, 20 anni, ha pubblicato sul suo profilo di Instagram una serie di istantanee del suo weekend di Halloween, inclusi degli scatti eloquenti del suo fidanzato, il 31enne Jesse Rutherford.



Eilish ha voluto strafare, offrendo ai propri follower non solo delle Stories ma semmai delle Love Stories… Ha voluto finalmente mettere in mostra il suo partner, dando un assaggio al suo folto pubblico dei suoi festeggiamenti del 31 ottobre.



Nello scatto più eloquente di tutti, Billie Eilish è travestita da bambina mentre il cantante della band The Neighborhood indossa un costume da anziano. Questo travestimento di coppia è una frecciata rivolta ai tanti commentatori che negli ultimi mesi si sono espressi circa la loro notevole differenza di età, supponendo che i due stessero assieme e che 11 anni di divario anagrafico fossero eccessivi.

La coppia, ufficializzando la loro relazione, ha voluto sbeffeggiare i bacchettoni che da settimane li tormentano con questo ritornello.



In altre foto invece si vede Billie Eilish mentre intaglia una zucca. Poi c’è un’altra zucca, una zucca vivente: l’amico e collega Dylan Minnette travestito da simbolo numero uno della Notte delle Streghe. E Jesse travestito da simbolo numero uno (o massimo due) del genere horror: un clown.



La cantante di Bad Guy ha intitolato il post del 31 ottobre con le seguenti parole: “Life is craaaaaaaaaaaaaaaazy. Happy Halloween”, che significa “la vita è pazza, buon Halloween”.



Potete guardare la serie di foto e di video dell’Halloween 2022 trascorso da Billie Eilish e fidanzato nel post che trovate in fondo a questo articolo.

LA RELAZIONE TRA I DUE MUSICISTI

I 106 milioni di follower di Billie Eilish sono letteralmente impazziti dopo l’annuncio ufficiale che la loro beniamina ha voluto offrir loro il 31 ottobre.

Alla faccia del “dolcetto o scherzetto”, insomma.



La popstar e il cantante del gruppo The Neighbourhood avevano iniziato a far sospettare qualcosa circa una presunta relazione il mese scorso, quando sono stati avvistati mentre si baciavano a Los Angeles, fuori dal ristorante Lal Mirch.

Ma questa uscita allo scoperto aggiunge un’ufficializzazione importante alla liaison.

Ciò arriva solo una settimana dopo che un video di TikTok (postato il 15 ottobre) mostrava la coppia che si teneva per mano alle Halloween Horror Nights degli Universal Studios.

Si tratta della prima volta che Billie Eilish offre pubblicamente informazioni sul suo nuovo partner, tuttavia – secondo quanto è stato riferito a E! News – lei e Jesse Rutherford sono buoni amici da molti anni.

L’EX DI BILLIE EILISH

Prima di questa sua nuova storia d’amore, l’artista di No Time to Die era stata legata all’attore Matthew Tyler Vorce. Con lui era stata avvistata durante una vacanza a Santa Barbara, una fuga d’amore che la coppia si era concessa nel 2021.

I due si sono poi separati nel maggio 2022, con la solita bufera di rumors e supposizioni da parte dei fan. Le voci, soprattutto malevole, sono state così tante e così velenose da spingere Matthew Tyler Vorce a scrivere sui social network la seguente dichiarazione: “Nessuno ha tradito nessuno. Le relazioni finiscono. Semplice. Creare voci e MENTIRE su Internet è pericoloso”.



Di seguito vi mostriamo la serie di foto e di video dell’Halloween 2022 trascorso da Billie Eilish e fidanzato.