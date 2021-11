Rete 4, nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”

Stasera, in prima serata, nel nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, Paolo Del Debbio, in compagnia di Fabrizio Pregliasco, commenterà l’aumento dei contagi e della situazione drammatica a cui rischiamo di andare incontro per colpa di chi non segue le regole. Con Annamaria Bernini (FI), Davide Faraone (Italia Viva), Giuliano Granato (Potere al Popolo) e Stefano Fassina (Patria e Costituzione) si tratterà poi un tema caldo nel nostro paese: la terza dose di vaccino, quando e se arriverà per gli under 60 e se siamo già in ritardo nella somministrazione ai cittadini.

Con gli ospiti in studio si toccherà poi un argomento delicato, al centro di tante discussioni: le bufale dei no-vax e di chi non crede e rispetta la scienza, un fenomeno che sta diventando davvero pericoloso. Si dibatterà anche delle parole di Enrico Montesano, vero e proprio leader incontrastato di chi è contrario al vaccino, con il quesito se questa sua esposizione mediatica non possa sfociare in un nuovo partito.

Spazio inoltre a un’intervista a Vittorio Feltri, che ha fatto la terza dose e invita tutti a vaccinarsi e a essere responsabili.

Infine, si parlerà di un altro tema scottante, quello relativo alla sicurezza. Dopo il rave avvenuto a Torino sotto gli occhi delle forze dell’ordine, la domanda che ci si pone è se il ministro degli Interni Luciana Lamorgese stia gestendo bene la situazione, per poi fare un punto sulla legittima difesa In Italia e sulla nuova legge che rischia di generare un Far West nel nostro paese, dove è aumentata la detenzione delle armi da fuoco in difesa da ladri e rapinatori.

Tra gli ospiti della puntata anche: Maurizio Gasparri (FI), Emanuele Fiano (Pd) e Giovanni Donzelli (FdI).