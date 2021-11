Icardi-Wanda Nara, nuova crisi: colpa di un video a luci rosse di China Suarez

Mauro Icardi e Wanda Nara sono nuovamente in crisi. La breve riconciliazione sarebbe già terminata. Infatti nelle ultime ore Wanda avrebbe scoperto un video a luci rosse inviato da China Suarez al marito e avrebbe deciso di porre fine definitivamente al suo matrimonio con Icardi.

Mauro Icardi e Wanda Nara, nuova crisi: lui cancella Instagram e lei torna in Italia

Non mancano, in merito, degli indizi social. L’ex centravanti dell’Inter ha disattivato il suo account Instagram mentre Wanda è tornata in Italia con i suoi figli ma senza l’attaccante del Paris Saint Germain al seguito.

Le ultime notizie sulla coppia e su questa nuova presunta crisi sono state diffuse da Yanina Latorre di Canal13. Secondo Yanina, China avrebbe inviato un video a luci rosse a Icardi per portarlo definitivamente dalla sua parte.

Ma secondo Yanina, non sarebbe nulla di nuovo. Nel senso che questi video a luci rosse inviati ai ragazzi di suo gradimento, sarebbero una strategia consolidata da parte di China Suarez.

Sempre secondo Yanina, China Suarez li avrebbe inviati addirittura a più di un calciatore della Nazionale Argentina. Quindi nei suoi pensieri non ci sarebbe solamente Icardi ma anche altri calciatori dell’Argentina. Queste notizie di gossip non sono state ancora né commentate, né smentite dalla Suarez che comunque è super attiva sui social network.

Crisi Mauro Icardi e Wanda Nara, oltre a China Suarez ci sarebbe anche un’altra donna

In Argentina, una notizia di gossip tira l’altra. Secondo alcuni media, prima di focalizzare la sua attenzione su China Suarez, Icardi avrebbe avuto dei contatti piuttosto fitti anche con Rocio Guirao Diaz. Anche in questo caso, la notizia di gossip non è ancora stata smentita dai diretti interessati.

