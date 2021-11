Caterina Balivo sbarca nel team Caschetto: la mossa per tornare in tv

La conduttrice campana è lontana da un po’ di tempo dalle reti televisive: ecco cosa starebbe facendo per tornare alla ribalta

Caterina Balivo, dalla fine dell’esperienza come giudice a “Il Cantante Mascherato” risalente all’inizio di quest’anno, è praticamente scomparsa dal piccolo schermo. L’ex modella 41enne ha comunque mantenuto un buon rapporto con il pubblico tramite Instagram, dove conta più di un milione di followers. Il desiderio della Balivo, però, sarebbe tornare in TV nei panni di conduttrice. Ecco quali sarebbero i piani per il suo futuro.

Le prime esperienze di Caterina Balivo come conduttrice televisiva risalgono all’inizio degli anni Duemila, dopo la partecipazione a “Miss Italia” 1999 e dopo aver ricoperto il ruolo di valletta della trasmissione “Scommettiamo Che?…“ al fianco di Fabrizio Frizzi. Secondo quanto riportato dal settimanale “Oggi” la Balivo sta architettando il suo ritorno in televisione ed ha già fatto una prima importante mossa per raggiungere quest’obiettivo. La conduttrice di recente ha cambiato agente passando alla “scuderia” di Beppe Caschetto. Quest’ultimo è uno dei più potenti e celebri manager televisivi. La sua agenzia di management rappresenta moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo, tra artisti, autori e giornalisti come Fabio Fazio, Alessia Marcuzzi, Miriam Leone, Stefano De Martino, Maurizio Crozza, Massimo Gramellini e Giovanni Floris.

Caterina Balivo presto in TV?

Sono molte le voci che si rincorrono a proposito del futuro lavorativo della conduttrice. Alcune indiscrezioni vedono la Balivo al centro di un clamoroso passaggio di testimone allo storico programma di Rai 1 “L’eredità”. Si pensa che la prossima edizione del game show non sarà più condotta da Flavio Insinna ma da una donna. Quest’ultima potrebbe essere proprio la Balivo.

