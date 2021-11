Elena Sofia Ricci Fuori da Che Dio ci aiuti. Ecco l’attrice che prende il suo posto. Fan furiosi

Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà il suo posto in Che Dio ci aiuti. Una notizia che ha sconvolto i fan affezionati della fiction che da anni appassiona i telespettatori. Suor Angela, il personaggio da lei interpretato nonché protagonista della serie, è una suora sui generis: scorretta e bizzarra, mamma insostituibile per le ragazze del convento, focolare domestico di una famiglia allargata e molto movimentata. Quando il convento viene trasformato in un convitto con tanto di bar, Suor Angela entra in contatto con persone di vario genere, dando loro una mano a scoprire verità e a risolvere i piccoli, grandi problemi quotidiani.

Problemi che riguardano la vita di ognuno di noi. Che Dio ci aiuti affronta tematiche attuali in cui tutti potrebbero rispecchiarsi come protagonisti. La sua forza è quella di affrontare i problemi dando il giusto consiglio: Suor Angela potrebbe quindi aiutare gli stessi telespettatori ad affrontare le loro difficoltà quotidiane. La fiction Rai è piena di buoni sentimenti, non diventando mai stucchevole. In questo modo ha conquistato, negli anni, un vasto pubblico che non perdonerebbe l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci. E’ sulla sua figura che si basa la serie.

