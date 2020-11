Rai2, stasera torna “Restart”

Appuntamento stasera, alle 23.25 su Rai2, con “Restart – L’Italia ricomincia da te”, talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo. Cassa integrazione e licenziamenti, smart working e come cambia il mondo del lavoro: se ne parlerà con Maurizio Landini, segretario generale Cgil. E ancora, l’emergenza sanitaria e le sue ripercussioni in ogni settore della nostra vita: dalla salute all’economia, dalla socialità alla sicurezza dei trasporti, passando per la tensione sociale e le proteste che infiammano le piazze. Ospiti: Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, Giovanni Toti, presidente Regione Liguria, Flavio Cattaneo, vice presidente Esecutivo di Italo. E poi la speranza del vaccino. Quando sarà pronto? Con che criterio saranno distribuite le dosi? E saranno disponibili davvero per tutti? Lo chiariranno Richeldi, pneumologo e membro del Cts e Piero Di Lorenzo, direttore Irbm di Pomezia, il laboratorio che sta mettendo a punto il vaccino contro il Covid19 studiato dall’Università di Oxford. Tra gli ospiti anche Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici generali, Carlo D’Ippoliti, docente di economia alla Sapienza di Roma e Gianluca Timpone, commercialista e tributarista.

“Restart” è scritto da Annalisa Bruchi con Alessandro Sortino.