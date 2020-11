Maria Teresa Ruta choc al Gf Vip, frase omofoba a Tommaso Zorzi. Inquilini increduli: «Com’è possibile?»

Maria Teresa Ruta choc al Gf Vip, frase omofoba a Tommaso Zorzi. Fan increduli: «Com’è possibile?». Ieri sera, l’influencer milanese ha rivelato a Stefania Orlando una domanda che Maria Teresa Ruta gli ha posto in puntata. Domanda che lo avrebbe piuttosto turbato. Ecco le parole di Tommaso Zorzi riferite alla Ruta: «Durante la serata, era anche microfonata, mi ha chiesto ‘adesso che vado in confessionale posso dire che nella Casa ci sono sei donne, sei uomini e un gay?’ Io sono rimasto basito e le ho spiegato che sono un uomo fino a prova contraria». Stefania Orlando, incredula, aggiunge: «Essere gay non è un genere sessuale. Secondo me si è espressa male, dovete chiarire». Su Twitter, immediata la reazione dei fan di Zorzi: «Maria Teresa che brutto scivolone».

E. C., Ilmattino.it