Grande Fratello Vip, Brosio bestemmia e viene salvato. Rivolta Denis Dosio: “Fatemi rientrare”

Due pesi e due misure? Denis Dosio, squalificato dal Grande Fratello Vip dopo aver bestemmiato, non capisce perché non sia stato preso un provvedimento simile per Paolo Brosio, che ha commesso il suo stesso errore. Brosio, infatti, è stato solo bacchettato da Alfonso Signorini, nulla di più. Il giovane influencer, da casa, non ci sta e rivolge un appello al conduttore del reality: “Mi chiedo perché io sono stato espulso. Anche il web crede che questa cosa sia ingiusta, fatemi rientrare”, ha detto in un’intervista a Fanpage. Secondo Dosio, il giornalista non sarebbe stato cacciato dalla casa per un motivo ben preciso: “Lui ha la sua immagine e io no, questo ha fatto la differenza”. Inoltre, come raccontato dallo stesso influencer, dopo la squalifica gli è stato spiegato che il provvedimento era necessario perché tante persone si erano sentite offese dalla sua espressione. “L’audio era talmente veloce che sarebbe stato impossibile anche per loro capire cosa avessi detto”, ha ribattuto l’ex concorrente. E ancora: “Mi hanno spezzato un sogno per una stupidaggine, che diventa ancora più stupida se comparata a situazioni simili che non si sono concluse con lo stesso esito. Il mio sogno è stato spezzato dalle mani di chi non sapeva bene cosa fare”.

