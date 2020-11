Belen e Antonino Spinalbese: arriva il primo bacio appassionato in copertina

I due fanno sul serio, la showgirl è innamorata pazza del 25enne. L’hair stylist continua a rimanere in aspettativa dal lavoro: vuole fare il fotografo

Belen e Antonino Spinalbese fanno sul serio. Arriva il primo bacio appassionato per la coppia: Chi li mette in copertina mentre si scambiano un ‘bocca a bocca’ che sembra infinito. La showgirl 36enne sembra sia innamorata pazza del 25enne. Uscita allo scoperto con il parrucchiere, vuole gridare il sentimento che la lega a lui al mondo.

La Rodriguez e Spinalbese si sono conosciuti lo scorso agosto, Belen voleva cambiare colore ai capelli, ma il suo hair stylist non poteva, quando ha visto il napoletano è scoccata la scintilla. Da allora fanno coppia fissa. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini li ha sorpresi intimi a Ossuccio, sul lago di Como, dove hanno affittato Villa Leoni e si sono presi una pausa romantica.

Belen si sarebbe sentita legittimata a uscire allo scoperto definitivamente con Antonino quando l’ex marito Stefano De Martino è stato pizzicato con la top model Mariacarla Boscono. E’ pronta ad andare avanti con la vita insieme a Spinalbese.

L’hair stylist, a quanto scrive il giornale, continuerebbe a rimanere in aspettativa con il suo lavoro. Spronato dalla fidanzata, sta assecondando la sua passione per la fotografia. E’ stato lui stesso a realizzare un servizio di Belen per Vogue Thaildandia. La showgirl lo incita ad andare avanti, non perché non desideri accanto a sé un parrucchiere, ma perché vuole che lui si senta pienamente felice e realizzato, in modo che non entri in competizione con lei e la sua grande popolarità in futuro.





Annamaria Capozzi, Gossip.it