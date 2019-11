Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”

Stasera, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show di politica ed economia, condotto da Nicola Porro.

Al centro della puntata, con interviste ai protagonisti e documenti inediti, si affronterà la vicenda Retelit, la società di telecomunicazioni a cui Giuseppe Conte fornì un parere legale pochi giorni prima di diventare premier e su cui riferirà martedì alla Camera.

Grande attenzione sarà dedicata anche all’economia, in particolare alle nuove “tasse verdi” e alle misure antievasione fiscale previste dalla Manovra, che domani approderà in Senato per essere approvata, e alla proposta della senatrice Liliana Segre di istituire una Commissione contro l’odio.

Si tornerà poi a parlare del tema immigrazione con un reportage in Bosnia, dove centinaia di migranti, per la maggior parte affetti da scabbia e tubercolosi, aspettano di pagare un “passeur” per entrare in Europa attraverso la frontiera italiana. E ancora, un servizio all’interno del Cara di Bari che sta ospitando i migranti sbarcati dalle navi delle Ong.

Tra gli ospiti della serata: il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano (Pd), il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini (Pd), Lucia Borgonzoni (Lega), il direttore del Teatro Eliseo di Roma Luca Barbareschi, il politologo Luca Ricolfi, il direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, il direttore de “La Verità” e “Panorama” Maurizio Belpietro, Mario Giordano, i giornalisti Stefano Cappellini, Emanuele Fittipaldi e Luca Telese.