Pago e Miriana Trevisan, altro scambio di dolcezze tra i due ex coniugi: che feeling! Fan in fermento

The end! La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è naufragata a Temptation Island Vip. Una situazione che ha riacceso il gossip attorno al cantante. Indirettamente, anche Miriana Trevisan, sua ex moglie, è tornata a essere lambita dalla cronaca rosa. Così, i fan hanno notato che i due non disdegnano di scambiarsi dolcezze reciproche via social. L’ultimo ‘botta e risposta’ al miele è avvenuto nelle scorse ore, quando la Trevisan ha pubblicato su Instagram una foto con Nicola, frutto d’amore suo e di Pago. Immediato il commento di quest’ultimo che ha piazzato un paio di emoticon tra cui un cuoricino. Pronta la risposta di Miriana, che ha ricambiato con delle faccine sorridenti e, a sua volta, con un cuoricino rosso. Insomma i due, seppur continuano per la propria strada, sono in ottimi rapporti, facendo sentire tutto il loro affetto a Nicola.

Miriana e Pago, la stima è intatta

L’ultimo scambio di tenerezze è stato accolto dai fan in maniera entusiasta. E qualcuno continua a cullare la speranza che i due possano ricucire e riprendere da dove avevano finito. Senza dubbio il feeling c’è, anche se è un feeling che parla di affetto e stima, non più di passione. Ma chissà, le vie dell’amore sono infinite… Ricordiamo che Pago e Miriana hanno avuto Nicola nel 2009. Il loro matrimonio è durato dal 2003 al 2006. Dopo la separazione sono tornati insieme nel 2008, lasciandosi definitivamente nel 2013. Dopodiché il musicista ha conosciuto Serena Enardu con la quale ha avuto una burrasca sentimentale a Temptation Island Vip. Burrasca che ha segnato la fine della loro relazione.

“Pacifico è un uomo eccezionale”

D’altra parte che tra Pago e l’ex moglie scorra parecchia stima è piuttosto risaputo. “Pacifico è un uomo eccezionale – dichiarava la Trevisan poche settimane fa a Novella 2000 -. Prima di partire (per Temptation, ndr) ha parlato con il nostro piccolo Nicola, spiegandogli che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe avuto con sé il cellulare. Ho apprezzato questo suo gesto rassicurante. Lui stravede per nostro figlio ed è un papà presente, anche se molto impegnato”.

