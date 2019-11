Canale 5, Gerry Scotti festeggia le 800 puntate di “Caduta Libera!”

Continua inarrestabile a conquistare traguardi Caduta Libera!.Oggi, andrà in onda la puntata numero 800 del game show di Gerry Scotti, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 18:45, e in studio si festeggerà con una grande torta.

Il programma cult, co-prodotto da RTI ed EndemolShine Italy, ha esordito nella primavera 2015 e, da allora, ha sempre confermato il suo successo. Attualmente è in onda l’ottava edizione che sta ottenendo ottimi ascolti, in crescita rispetto allo scorso anno e con numeri che ne confermano la leadership sul pubblico attivo.