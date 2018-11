Simona Ventura: “Con Gerò, vivo un momento di riflessione”

Riparliamo di Verissimo. Ieri si è raccontata a Silvia Toffanin, Simona Ventura che ha parlato della sua storia – a quanto pare in stand by – con Gerò Carraro: “Temptation Island ha cambiato un po’ anche me. Con Gerò non vivo un momento di riflessione, ma ho bisogno di un attimo per fermarmi a pensare”. Ha anche aggiunto: “Io lo amo, però ho bisogno di un attimo di pausa, per trovare un’intesa che forse negli ultimi tempi avevamo perso. Gerò fa sempre parte della mia vita. Abbiamo bisogno di tornare a scherzare a corteggiarci, vorrei essere un po’ fidanzatina”. Nel corso dell’intervista, Simona Ventura ha parlato della fine dell’amore con Bettarini: “La separazione è stata peggio di quella delle persone normali, perché la nostra era completamente mediatica ed era un continuo dolore. E’ stato un periodo tostissimo. Io sapevo dei tradimenti ma stavo zitta. Quando non vuoi vedere non vedi. Il problema è quando ti svegli e vuoi vedere e succede più facilmente quando il sentimento un po’ cala”.