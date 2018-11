Jennifer Lopez, a 49 anni super sexy per “InStyle”

A 49 anni Jennifer Lopez è ancora una fra le donne più sexy dello spettacolo, ecco la foto che comparirà su “InStyle”

È impossibile resistere di fronte al fascino e alla bellezza immortale di Jennifer Lopez. A 49 anni continua ad essere una tra le star dello showbiz di oggi più sexy. Lo dimostra l’ultimo servizio fotografico a cui ha preso parte. Le foto saranno inserite nel prossimo numero di “Instyle” magazine.Al suo interno 5 pagine tutte dedicate alla diva che sa cantare e recitare e che macina consensi tra cinema e tv.

Una foto di Jennifer Lopez che verrà inserita nel numero del giornale, è stata pubblicata sui social, giusto per stuzzicare i fan e aumentare l’attesa. Fasciata, in un abito smeraldino Houte Couture di Valentino, l’artista compare sexy e più sfrontata che mai di fronte l’obbiettivo. L’abito lascia poco all’immaginazione dato che mette in mostra le forme e la bellezza di un’arista poliedrica e che non smette di sedurre. Lo scatto ha fatto scalpore tanto è vero che è stato molto apprezzato dallo stilista italiano Pier Paolo Piccioli. Solo questa foto, qui in allegato all’interno della news, ha fruttato a Jennifer Lopez la bellezza di 4 milioni di Like.

Ma oltre ad essere la più bella, la Lopez è anche una tra le donne latine più ricche dello sbowbiz. Secondo la rivista Forbes, è inserita tra le 100 artiste più influenti d’America. Di umili origini, Jennifer Lopez è esplosa a fine anni ’90 quando debuttò con il suo primo al bum “On The 6”, ancora oggi uno dei più apprezzati dalla critica.

Carlo Lanna, il Giornale