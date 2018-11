Iva Zanicchi: “Ho perso la verginità a 26 anni”

Iva Zanicchi confessa a Chiambretti la sua prima volta: “È stata a 26 anni”. E poi anche di aver tradito. Infine un sogno: celebrare “Zingara” a Sanremo

Ospite da Piero Chiambretti, Iva Zanicchi ha raccontato un episodio poco conosciuto della sua vita: la sua prima volta.Che, come ha confessato lei stessa, è arrivata parecchie tempo dopo le sue aspettative: “Sono arrivata vergine a 26 anni perché mia mamma ci metteva paura”. Durante l’intervista, poi, Iva ha parlato di amore, confessando anche di aver tradito i suoi uomini in passato, ma il conduttore l’ha subito rimproverata, citando Mina: “Chi ama non tradisce”.

Ma la Zanicchi non si dà per vinta e ribatte: “Ho una grandissima stima di Mina, ma lei ne ha avuti tanti, ci ha dato tanto”. La storica voce della musica italiana ha poi lanciato un appello a Claudio Baglioni, in vista del Festival di Sanremo: “Quest’anno Zingara compie 50 anni, questa donna dovrebbe essere omaggiata”. Riuscirà Iva ad essere soddisfatta in questa sua richiesta? Tra qualche mese potremo finalmente saperlo.

Andrea Riva, il Giornale