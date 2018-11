Grande Fratello, lo striscione contro i concorrenti

Un aereo vola sulla casa del Grande Fratello: “Tutti falsi dentro, il più vero fuori. Elia fan”

L’uscita di Elia dalla casa del Grande Fratello ha infastidito (e non poco) gli spettatori.L’ex velino, infatti, era molto amato e, soprattutto, il suo rapporto con Jane Alexander stava diventando sempre più forte. Forse un vero e proprio amore. Certo, un amore tormentato, tanto che, proprio poco prima di uscire, Elia è scoppiato in lacrime a causa della tensione. Ma ora Elia è dovuto uscire dalla casa.

E così, pochi giorni fa, un aereo è volato sulla casa del Grande Fratello con la scritta: “Tutti falsi dentro, il più vero fuori. Elia fan”. Come riporta Il Messaggero, “l’ultimo concorrente a essere stato eliminato, avrebbero dato dei ‘Falsi’ agli inquilini rimasti in Casa. Alimentando con questo nuovo gesto la polemica esplosa in Rete proprio per l’eliminazione dell’ex velino”. Secondo molti fan, infatti, ci sarebbe stata una congiura per cacciare Elia.

La prima a reagire è stata Maria Monsè che ha detto: “Quindi vuol dire che noi siamo falsi?”. E Silvia Provvedi: “Sicuramente non ha paura di esporsi, poi credo che Jane l’abbia smussato molto. Comunicare con Elia non è facile, però è una persona che ragiona sui suoi difetti”.

Rachele Nenzi, il Giornale