Oggi non perdete l’appuntamento con “Domenica In”, su Rai1

Tante interviste, dibattito e spettacolo per la nuova puntata di “Domenica In”, domenica 4 novembre dalle 14 su Rai1, con Mara Venier. In apertura del programma – in diretta come sempre dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma – un talk sulla chirurgia estetica: il ricorso al bisturi per vedersi e sentirsi meglio è al centro della discussione. Mara intervisterà poi Ornella Muti, che ripercorrerà alcuni importanti momenti della sua straordinaria carriera e parlerà del rapporto con i suoi figli e in particolare quello con Naike Rivelli: l’attrice, molto attiva sui social, sarà presente in studio. La cantante Marcella Bella riproporrà uno dei suoi grandi successi degli anni ’80, ‘Nell’ aria’, in una particolare versione ‘remix’ e con nuove sonorità sudamericane. Gli attori Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti interverranno in studio per presentare il loro ultimo film ‘Ti presento Sofia’ e giocheranno con Mara nell’ atteso momento nostalgia del ‘tabellone’. L’attrice e conduttrice Elena Santarelli si racconterà a Mara, parlando di carriera, famiglia, affetti e del difficile momento che sta attraversando per la malattia che ha colpito suo figlio Giacomo. Appuntamento per l’ottava puntata di “Domenica In” regia è di Sergio Colabona.