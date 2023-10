Selena Gomez, il duetto a sorpresa con i Coldplay

“Quale canzone volete che vi canti?”. La scorsa domenica, durante il concerto dei Coldplay al Rose Bowl di Pasadena, in California, Chris Martin ha accolto sul palco due fan che hanno richiesto con un cartellone di aggiungere alla scaletta dello show il brano Let Somebody Go, la collaborazione con Selena Gomez presente nell’ultimo album della band Music of the Spheres del 2021. “Questa canzone che avete scelto, la suonavamo un po’. Ma quando l’abbiamo registrata, l’abbiamo registrata con Selena Gomez” ha detto il frontman del gruppo, seduto alla tastiera. “È stata molto gentile quando è venuta in studio e ha reso la canzone molto migliore, ma non riusciamo mai a cantarla con lei. Per favore perdonatemi se non suona altrettanto bene come la registrazione”. A sorpresa Gomez, in abito lungo nero, ha raggiunto Martin sul palco per eseguire il duetto, accompagnato anche dalla chitarra elettrica della band H.E.R.. “Grazie Coldplay e H.E.R. per una notte incredibile” ha scritto la popstar in una story Instagram dopo l’esibizione finita tra gli applausi del pubblico.

LA POTENZA DEL FEATURING

Gomez aveva duettato con i Coldplay già nel 2021 in occasione del debutto televisivo di Let Somebody Go durante il Late Late Show with James Corden. “È semplicemente una ballata davvero adorabile. E abbastanza presto ci siamo resi conto che aveva bisogno di una controparte femminile per la voce. E siamo stati molto grati che quando abbiamo chiesto a Selena di cantarci, lei ha adorato la canzone ed è stata felice di farlo” aveva dichiarato Chris Martin a Apple Music. “Le collaborazioni in generale sono qualcosa che abbiamo fatto più di recente. Non lo facevamo mai prima. Quando eravamo giovani, ci chiudevamo in una stanza e sentivamo di dover dimostrare tutto da soli. Ma penso che con il passare del tempo sia diventato più interessante per noi lavorare con altre persone da diverse parti del mondo, e di generi diversi. Aggiunge semplicemente colore e carattere alla musica”.

APPARIZIONI SORPRENDENTI

Neppure nelle tappe europee del Music of the Spheres World Tour sono mancati sorprese e superospiti. In Italia i Coldplay avevano omaggiato non solo la città di Napoli con l’interpretazione di Napul’è di Pino Daniele, ma anche la città di Milano con il brano O mia bela Madunina e con i duetti in compagnia di Elisa e Zucchero. In Svizzera, invece, il campione di tennis Roger Federer aveva raggiunto Chris Martin sul palco di Zurigo. I prossimi 12, 13, 15 e 16 luglio 2024 allo Stadio Olimpico di Roma il gruppo ha già programmato le nuove date, tutte sold out.