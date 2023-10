Patty Pravo: “Mai un intervento di chirurgia estetica, solo qualche punturina”

“Io non mi sono mai fatta niente, sono così adesso e si vede no? Niente di niente, solo qualche iniezioncina”. Patty Pravo, 75 anni, ospite della seconda puntata di Belve, ha rilasciato a Francesca Fagnani un’intervista nella quale ha ripercorso una vita intera. Sembra però che in anni di eccessi e sregolatezze non abbia trovato spazio la chirurgia estetica: “Se dovessi rifarmi mi farei un bel lifting, però ci vuole tempo e io non ho tempo. Lo rimandiamo”.

GLI ESORDI E IL SUCCESSO

Nicoletta Strambelli, l’ex ragazza del Piper che per il nome d’arte aveva scelto per moda “Patty” e per fascinazione verso le anime dannate dantesche “Pravo”, ha dichiarato di percepire affinità con belve come i gatti, che “sono indipendenti e ti fanno le fusa”. L’interprete ha collezionato oltre cinquant’anni di carriera, nati con il successo arrivato negli anni Sessanta quando era ancora giovanissima: “Se l’ho saputo gestire o se ne sono stata travolta? Travolta no, ma papà mi diede la maggiore età a sedici anni, non sapevo assolutamente nulla di tutto questo. Mi dedicavo e lasciavo che gli altri facessero, che gestissero i soldi. Se mi hanno fregata? Certo, e non solo loro”. Ora Pravo ha condiviso una consapevolezza: “Se sono un’icona pop erotica italiana? Sono stata una donna libera, ho cantato pezzi in avanti come Pensiero Stupendo, Pazza Idea, dicono che io sia una diva”.

GLI AMORI

Nella vita di Patty Pravo non è mancata neppure la pienezza di tanti amori straordinari coronati con sei matrimoni, compresi tre in contemporanea e uno non valido perché celebrato con rito celtico. Tra le relazioni più significative della cantante compaiono quelle con il batterista Gordon Angus Faggetter, l’arredatore Franco Baldieri, il chitarrista Paul Jeffery, il bassista Paul Martinez, il chitarrista John Edward Johnson e Riccardo Fogli. Oggi i rapporti sono buoni “quasi con tutti”, ma “non ho mariti, al ‘per sempre’ non ci ho mai pensato”.

ALTRE CONFESSIONI

Pravo ha rivelato anche alcuni dettagli sul rapporto con le droghe. “Le ho provate tutte. Ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina? Stai sveglio, lavori talmente tanto che alle volte non dormi assolutamente, hai molta vitalità”. Secondo la cantante, le altre persone “non lo dicono”, e non ha fatto riferimento solo agli anni Settanta, ma “in generale”. Arrestata agli inizi degli anni Novanta per i consumo di sostanze, Pravo ha raccontato anche la breve esperienza della prigione: “Ho conosciuto una realtà e delle persone meravigliose. Avevo una carcerata come vicina che al mattino mi faceva il caffè. Sono stata tre giorni in carcere, mi fecero uscire e nello spiazzale iniziai a prendere il sole, chiacchierai con tutte le detenute. Quando andai via cantammo tutte insieme Ragazzo Triste“. L’artista ha infine smentito l’amica Ornella Vanoni che ha definito “balle stupende” i suoi racconti su viaggi esotici e favolosi. “Ornellì dice queste cose perché si diverte”, ha replicato Pravo. “Dice che non ho fatto la transoceanica? Certo che è vero, perché dovrei raccontare una c*****a del genere?”.