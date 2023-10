Il Grande Fratello 2023 non convince: ipotesi chiusura anticipata

(di Federica Zito) Ancora una volta non è il Grande Fratello di Alfonso Signorini a vincere la puntata degli ascolti del lunedì. La nuova edizione del Gf non sta andando come si sperava, erano anni che non registravano questi numeri di ascolti, ieri, lunedì 2 Ottobre il 7.9% di share e 2 milioni 292 mila spettatori. La rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi non sta funzionando, il programma non riesce a decollare, si pensa ad una chiusura anticipata.

L’indiscrezione sulla presunta chiusura arriva dal profilo Twitter dell’insider Agent Beast, che ha fornito dei retroscena sul programma. “Hanno provato con il tugurio a smuovere le acque, c’è apatia. Suggeriscono di provare ad inserire vip veri, ma tutto avrebbe un effetto boomerang. Fase di stallo”, commenta, la colpa sarebbe da attribuire quindi al conduttore Signorini e alle sue dinamiche che non sembra stiano funzionando.

Si sta facendo fatica ad accettare questo nuovo “format”, i telespettatori erano abituati ad altro, da quel che si legge si lamentano dell’attenzione che il conduttore ripone verso coppie non vip e le conseguenti dinamiche tutt’altro che interessanti tra i concorrenti e l’eccessiva attenzione che Signorini dedica verso le “ship” che sono però fantasie solo del conduttore.

Mediaset ancora non si è espressa a riguardo, ora sta tutto nelle mani del conduttore a meno che non riesca a trovare una soluzione per dare una svolta al programma così da far tenere incollati gli occhi dei telespettatori.

