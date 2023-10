“Grande Fratello”, Massimiliano Varrese contro Beatrice Luzzi: “E’ una faina”

Al “Grande Fratello” passano i giorni, ma il gelo tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese non dà segno di sciogliersi.

Dovendo convivere insieme, poi, lo scontro è sempre dietro l’angolo. Questa volta i due hanno discusso per la sistemazione dei letti: l’attrice vorrebbe spostarsi al posto di Alex, per riposare meglio, ma per Varrese si tratta di una vera prepotenza nei confronti dell’atleta.

Massimiliano Varrese: “Beatrice è una faina”

A scatenare l’ennesima discussione dopo la puntata è la disposizione dei letti: Beatrice vorrebbe cambiare posizione e cerca una soluzione con Ciro e Alex. Massimiliano dice la sua, domandando perché dovrebbero spostarsi per lei. La replica della Luzzi non si fa attendere: “Che c’entri tu?”. “Cosa vuole dopo quattro settimane? E’ ridicola dai. Non mi deve rivolgere la parola, non mi deve parlare. Fa così perché le fa comodo, vive di luce riflessa. E’ una faina”, si lamenta l’attore con gli altri compagni d’avventura. Fiordaliso, Ciro, Samira e Garibaldi accolgono lo sfogo con aria un po’ rassegnata: tra i due la tregua pare impossibile.

La discussione per i letti

Riferendosi alla richiesta di cambiare i letti, Massimiliano non si capacita di come a Beatrice possa essere venuto in mente di chiedere il favore ad Alex. Fiordaliso gli dà ragione: è stata lei la prima a fermarla, facendole notare che l’atleta necessita di tranquillità a causa dei faticosi allenamenti giornalieri. “Io mi altero perché non riesco a capire come le venga in mente? Sai come è fatto, sai che ti dice di sì”, sottolinea riferendosi al buon cuore dell’atleta. Alex si avvicina per tranquillizzarlo, ma Massimiliano ribadisce che Beatrice non deve approfittarsi di lui.

Nomination amare

Nella Casa, però, c’è chi tende una mano a Beatrice. Vittorio, mantenendo la sua solita pacatezza, esprime la propria opinione in merito alla sua figura all’interno della Casa. “Tu hai bisogno di riscattarsi per quello che è successo”, le dice riferendosi alle nomination dell’ultima puntata. L’attrice è rimasta allibita dalle scelte di alcuni concorrenti come per esempio Arnold, che l’ha nominata nonostante lei lo abbia sempre difeso e lo abbia anche salvato da televoto certo.

L’analisi di Vittorio

Secondo Vittorio, però, spesso capita di non sapere chi nominare. In questi casi, allora, si segue un po’ il voto del resto dei compagni oppure ci si appiglia a incomprensioni del passato. Beatrice non riesce a capire nemmeno l’iiritazione di Massimiliano, con cui pensava di aver chiarito. L’uomo continua a esserle ostile, tanto che l’attrice sta iniziando a pensare di essere diventata il capro espiatorio per tutte le sue frustazioni.