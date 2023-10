“Amici 2023”, Ezio entra in crisi: “Voglio andare via”

Ad “Amici 2023” il cantautore Ezio entra in crisi dopo le critiche di Rudy Zerbi e confessa di non sentirsi bene in casa e di vivere male la convivenza.

“Voglio andare via. Quante falsità ci sono qui, io mi sento diverso, non sono così sicuro”. Subito dopo la puntata il cantante ha dichiarato ad Holden di voler abbandonare il talent. La prof di canto Anna Pettinelli lo mette davanti a un bivio: “O dentro o fuori”.

Lo sconforto di Ezio

“Me ne voglio andare – dice Ezio – Qui non riesco a esprimere me stesso. Sono stato un cog…e a non rispondere a Rudy e a dire ciò che realmente pensavo… Me ne vado perché non mi trovo a mio agio qui. L’importante è che me ne vada a testa alta. Non è una critica costruttiva dire: “fai schifo, sei uno dei tanti’…”.

Il confronto con la Pettinelli

Il cantautore ha chiesto quindi di avere un confronto con la prof di canto Anna Pettinelli e si è sfogato: “In un contesto così andarsene può sembrare una sconfitta. Ma io devo mettere al primo posto il mio benessere. Questa convivenza mi disturba. Sto cercando di stare in disparte oppure litigherei ogni dieci secondi. C’è un clima di falsità, non ci sono amicizie vere. Non so se questo contesto può fare uscire il vero me”. La replica, dura, non si è fatta attendere: “Se tu non esci da questo stagno starai male sempre. Ezio devi decidere: o stai qui in un’altra maniera o torni a casa tua”.