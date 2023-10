A “Chi l’ha visto?”, verso l’archiviazione del caso Gulinucci?

Sarebbe stata chiesta l’archiviazione dell’inchiesta sulla scomparsa di Cristina Gulinucci, la ragazza sparita dal convento di Cesena: una notizia che alcune fonti hanno anticipato a “Chi l’ha visto?” il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 4 ottobre, alle 21.20 su Rai 3. In studio, la madre di Cristina, che si è sempre battuta per la verità.

Tra gli altri casi, quello di Alessandra: ha detto al compagno che usciva per fare la spesa, ma non è più tornata a casa. La donna, scomparsa da Parma da circa tre mesi, che fine ha fatto?

E poi la misteriosa morte di Alessio Vinci, il diciottenne trovato senza vita a Parigi. Chi c’era con Alessio? E ancora: cosa significa il codice di tre lettere rinvenuto nella sua stanza d’albergo? “Chi l’ha visto?” lo ha scoperto. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.