Problemi cardiaci per Martina Nasoni

Problemi di salute per Martina Nasoni. Dopo essersi recata in ospedale per aver accusato alcuni problemi al cuore scopre di avere il covid. La ragazza era già da due giorni che non si sentiva affatto bene. Comunicando con in fan, infatti, aveva esclamato:

“Allora raga, io sono venuta qua al pronto soccorso, perché purtroppo bene da ieri non mi sento bene, benissimo, a livello purtroppo cardiaco. Quindi sono venuta qua a fare degli accertamenti, dei controlli”

l’ex gieffina racconta di aver avvertito una sensazione strana al petto, una sorte di oppressione, come se le mancasse l’ossigeno, ed ha affermato che non sapeva di essere positiva al virus, visto che giorni prima aveva effettuato due tamponi con esito negativo.

“Fatto sta che non sono qua perché credevo di avere il Covid, vi ripeto che ho fatto due tamponi negli ultimi giorni ed erano entrambi negativi. Ora me ne hanno fatto un altro per prassi ed era positivo. Io sono qua per altre cose, non si sa se queste cose siano scaturite dal Covid oppure no”

Al momento la ragazza si trova ancora in ospedale in attesa di risposte da parte dei medici.

Ricordiamo che Martina Nasoni ha una malattia ereditaria, conosciuta come cardiomiopatia ipertrofica. Un problema che riguarda il muscolo cardiaco. Ha subito un intervento ha 12 anni con l’innesto di un pacemaker ed ogni tanto deve sottoporsi a dei controlli.