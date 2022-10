Giorgia Soleri, nuova diagnosi: ha la fibromialgia

La modella e attivista, fidanzata di Damiano, frontman dei Maneksin, ha postato su Instagram la foto del suo nuovo tatuaggio e ha comunicato di aver ricevuto un nuovo verdetto dai medici. “Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi ma questa volta è stato diverso”, ha scritto sui social

Con un post Instagram la modella e attivista Giorgia Soleri ha annunciato di aver ricevuto una nuova diagnosi: i medici hanno scoperto che soffre di fibromialgia. “Qualche giorno fa è arrivata la quinta diagnosi con la stessa dinamica di tutte le altre: dubbi, diagnosi scorrette, disillusione, rassegnazione. Poi, un nome: fibromialgia. Nel grande termine ombrello di Central Sensitivity Syndrome, o anche sensibilizzazione centrale”, scrive Soleri sul social. Una nuova battaglia per la ragazza che, negli ultimi anni, è stata in prima fila per i diritti delle donne e per la pubblicizzazione di malattie femminili spesso ignorate, come la vulvodinia o l’endometriosi. Al suo fianco in questi momenti difficili, c’è il suo fidanzato Damiano, frontman dei Maneskin.

UNA NUOVA BATTAGLIA

Nel post Soleri ripercorre le fasi di questo lungo viaggio, iniziato sui social nel 2019, che le ha permesso di donare tanta attenzione mediatica a malattie che in passato non l’avevano e di far nascere il Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo, di cui fa parte. Grazie a questo lavoro malattie come la vulvodinia o l’endometriosi sono state inserite nei livelli essenziali di assistenza (Lea), dopo anni in cui erano state sottovalutate, se non addirittura ignorate, dalla medicina. “Sarei ipocrita se negassi il misto di terrore e rabbia che ha pervaso il mio corpo dopo l’ennesima diagnosi ma questa volta è stato diverso. Ho scoperto che la condivisione è un viaggio arricchente mai a senso unico, quando dai qualcosa, ti torna sempre indietro”, ha scritto Soleri su Instagram.

COS’È LA FIBROMIALGIA

La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce approssimativamente 1.5/2 milioni di Italiani. Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). La diagnosi dipende principalmente dai sintomi che il paziente riferisce e in molti casi accertare questa condizione può richiedere diverso tempo.