Divorzio Totti e Blasi: la battaglia continua a colpi di foto con i figli

La battaglia tra Totti e Ilary Blasi prosegue anche sui social. Come? Facendo a gara a chi pubblica più foto con i figli.

Nel weekend l’ex capitano della Roma ha pubblicato un video in cui si mostrava in scooter assieme al figlio Christian. La risposta dell’ex moglie non si è fatta attendere. infatti, qualche ora, dopo la Blasi ha pubblicato le foto di un pranzo al mare con la famiglia e due dei tre figli, Chanel e Christian.

Con queste foto i due ex coniugi sembrano voler mandare un messaggio ben preciso, quello di guadagnarsi la fama di miglior genitore, perennemente presente, in vista della battaglia in tribunale. Infatti già ad agosto, quando la piccola Isabel era con Totti, Ilary è andata a riprenderla per portarla in vacanze con sé.

Finite le vacanze, per l’ex coppia è arrivata l’ora di “dividersi” i figli per i weekend, nonostante pare che i due vivano ancora sotto lo stesso tetto; in una villa da 25 stanze, senza rivolgersi parola.

Non avendo raggiunto nessun accordo, per Francesco ed Ilary, presto inizierà il “duello” in tribunale. Pare che tra le richieste dell’ex letterina ci sarebbe un assegno di mantenimento da 37mila euro mensili, 20 per lei ed il resto per i 3 figli. La notizia, però, è stata smentita dal suo avvocato:

“Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro, né di 10mila euro, né di un euro”

Secondo il Corriere della Sera, Francesco per evitare la separazione giudiziale sarebbe stato disposto ad accollarsi pure i costi altissimi della lussuosa residenza di famiglia e le rette scolastiche delle esclusive scuole private. Ma la proposta è stata respinta e quindi si andrà in tribunale dove si preannuncia una dura e difficile battaglia.