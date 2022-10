Ad “Amici 22” Alessandra Celentano sospende la maglia a Ramon ma lui si ribella

La coreografia sensuale di Ludovica ha sollevato la polemiche nella scuola

Dentro la scuola di “Amici 22” la coreografia sensuale assegnata da Alessandra Celentano a Ludovica ha scatenato polemiche.

Per il ballerino Ramon la richiesta di farla danzare seminuda non ha senso, ma le sue parole non sono piaciute all’insegnante. La Celentano, infatti, teme che abbiano visioni della danza divergente e che forse non sia la maestra giusta per lui.

Il ballerino ha anche ipotizzato le possibili reazioni di pubblico e professori, cosa che ha fatto imbufalire la Celentano: “Forse ti sei montato la testa. Volevi fare l’autore? Prevedi il futuro, dici che il pubblico si alza in piedi… Ma pensa a ballare e migliorare le tue cose, studiare gli altri stili. Perché ti devi intromettere in cose che non ti competono? Un domani quando le chiederanno di fare un lavoro e verrà a chiedere consiglio a te, tu cosa le dici? Di rifiutarsi di mettere quello che le dicono?”.

Per Ramon, però, la sospensione della maglia è ingiustificata: “Adesso una persona non può più dire che cosa pensa perché sennò rischia la maglia. La settimana scorsa lo trovavo sensato, questa settimana no purtroppo”. La presa di posizione riceve il plauso di Raimondo Todaro, che riconosce al ballerino la forza di tenere il punto contro la sua insegnante: “Va apprezzato però che un ragazzo, nonostante veda la sua maestra arrabbiata, viene e tiene il pugno duro. Dobbiamo insegnare anche questo ai ragazzi, che se hanno un’opinione la devono difendere”.

A questo punto Maria De Filippi cerca di mediare, invitando il ballerino a mettersi nei panni dell’insegnante: “Cerca di valutarla anche da un altro punto di vista. Ti sta dicendo che lei la pensa in un modo sulla danza e tu in un altro, perché pensi abbia assegnato questo compito a Ludovica per metterla in difficoltà. Sei lontano da lei e per questo non può averti come allievo.”