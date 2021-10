Oggi Mediaset racconterà le elezioni amministrative

Oggi l’informazione Mediaset dedica edizioni straordinarie e approfondimenti alle elezioni amministrative che vedranno 1349 comuni al voto, tra cui 6 capoluoghi di regione (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Trieste e alle elezioni Regionali in Calabria.

La staffetta informativa di Mediaset prevede i seguenti appuntamenti:• Retequattro

Dalle ore 14.55 alle ore 20.00, Giuseppe Brindisi conduce “Speciale Tg4 – la carica dei nuovi sindaci” Lo Speciale, in onda in simulcast su Tgcom24, lancerà anche le proiezioni del voto di Tecne’. Collegamenti con le principali città, e da Catanzaro sul voto per la Regione Calabria, dal Viminale, dalle sedi dei partiti e dai comitati elettorali dei vari candidati.

Dalle ore 21.15, appuntamento con Nicola Porro e “Quarta Repubblica”, anche in simulcast su Tgcom24, per un commento sull’andamento dei risultati.

Oltre al notiziario web e mobile costantemente aggiornato sul sito e sull’app, Tgcom24, in collaborazione con Newsmediaset, produce e fornisce per le giornate di lunedì 4 e martedì 5 ottobre gli sviluppi delle votazioni fino ai risultati definitivi.

Notizie e aggiornamenti saranno presenti anche nelle principali edizioni del Tg5 e di Studio Aperto.