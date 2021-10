Cinema da… paura: ecco quali sono i film più spaventosi di sempre

Da “L’esorcista” a “Paranormal Activity” passando per “The Ring”, i film horror tengono letteralmente inchiodati alla poltrona milioni e milioni di spettatori. La paura al cinema attira da sempre, ci dà “un brivido” e manipola sapientemente l’attività cerebrale migliorando il nostro stato di eccitazione. Così dice la scienza. E sempre dalla scienza arriva anche la risposta ad una domanda che i cultori di pellicole spaventose si sono sicuramente posti: quali sono i titoli più da brivido di sempre?

Il sito Broadband Choices ha pubblicato una recente ricerca, chiamata Science of Scare, che ha coinvolte 250 persone, a cui sono stati mostrati 40 horror tra i più spaventosi mai prodotti. Gli scienziati li hanno monitorati durante la visione misurando la loro frequenza cardiaca per determinare l’aumento di BPM (battiti per minuto) rispetto al valore medio a riposo, ovvero 64.

Dall’esperimento è nata questa classifica, che vede al primo posto un film nuovissimo, “Host”, scritto e diretto da Rob Savage e girato in sole 12 settimane interamente tramite Zoom durante il lockdown. Ma nella Top 30 ci sono anche i film più iconici come “The Conjuring” “Candyman”, The Grudge, “Poltergeist” e Alien.

Ecco tutti i titoli.

1 Host

2 Sinister

3 Insidious

4 The Conjuring

5 Hereditary

6 Terrified

7 It Follows

8 A Quiet Place Part 2

9 Paranormal Activity

10 The Conjuring 2

11 The Babadook

12 The Descent

13 Hush

14 A Quiet Place

15 The Ring

16 A Nightmare on Elm Street (1984)

17 Halloween (1978)

18 Texas Chainsaw Massacre (non aprite quella porta)(1974)

19 IT (2017)

20 The Conjuring: The Devil Made Me Do It

21 The Excorcist

22 [REC]

23 28 Days Later

24 Candyman (2021)

25 The Grudge

26 The Invisible Man

27 Poltergeist

28 The Blair Witch Project

29 Friday The 13th

30 Alien

Tgcom24