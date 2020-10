Luca Onestini risponde agli attacchi Soleil: “Lei sì che è il peggio della tv”

Luca Onestini risponde ai continui attacchi dell’ex fidanzata. Poche parole ma chiare: “Sei il peggio della tv”

Sono passati ormai più di tre anni dalla fine della breve relazione intercorsa tra l’ex Uomini e Donne Luca Onestini e la sua corteggiatrice, Soleil, ma l’astio tra i due continua a persistere nonostante tutto. Viste le recenti apparizioni di Soleil nel salotto di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, apparizioni durante le quali la bella bionda non si è risparmiata dall’accattare immotivatamente Tonon presente con lei in studio e il suo ‘caro amico’ Luca Onestini, per l’appunto, stavolta è lo stesso Luca a rispondere.

Interpellato da Alfonso Signorini in occasione del più recente appuntamento con Casa Chi, Luca su Soleil ha dichiarato:

“Tutti facciamo degli errori nella vita, ma anche dalle peggiori esperienze ne nascono poi delle buone, come la mia relazione con Ivana” e ancora, “Soleil che spopola in tv? Beh ma è il peggio della tv lei e quella roba lì… Lo sparlare degli altri, il raccontare di chi sia andato a letto con chi”.

Insomma, Luca non ci sta e risponde per le rime all’ex fidanzata definendola il peggio della tv. Come reagirà la ragazza? Quel che è certo è che alla storia che lei non abbia chiamato i paparazzi per farsi fotografare con il campione di Moto GP Andrea Iannone non ci stia credendo proprio nessuno.

