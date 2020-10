Iris, stasera inizia la nuova edizione di “Scuola di cult”

Grandi ritorni su Iris. Enrico Tamburini e Susanna Fontana, una simpatica coppia comica riprende a raccontare il grande cinema in tv. Su Iris narrano, da 5 anni, aneddoti gustosi sui film mitici degli anni ottanta e novanta. Il titolo è tutto un programma, Scuola di cult. Oggi riprende il ciclo di puntate. Si inizia magnificamente con Le crociate di Ridley Scott, gran bel film che non ebbe una grande fortuna quando uscii nelle sale. Il programma andrà in onda stasera verso le 23,30.