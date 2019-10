Stasera andrà in onda, su Raisport e Dazn, Perugia-Pisa

Stasera alle 21, Perugia–Pisa apre la settima giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa di Oddo cercano il successo per rilanciarsi e mettersi definitivamente alle spalle il ko con l’Empoli. Anche il Pisa, dopo aver raccolto due punti nelle ultime tre uscite, va a caccia di rilancio: un successo per la squadra d’ D’Angelo varrebbe anche il sorpasso in classifica al Perugia.

PERUGIA (4-3-1-2): Vicario; Rosi, Gyomber, Falasco, Di Chiara; Kouan, Carraro, Falzerano; Buonaiuto, Fernandes; Iemmello. A disp.: Oddo.

PISA (4-3-1-2): Gori; Belli, Aya, De Vitis, Lisi; Verna, Gucher, Marin; Siega; Masucci, Marconi. All.: D’Angelo.

TV: Raisport e Dazn.

Corrieredellosport.it