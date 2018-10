Ascolti tv, grande successo per la “Champions League”

Ancora un grande successo di pubblico per la Champions League su Rai1 che ieri, mercoledì 3 ottobre, vedeva l’incontro del Napoli contro il Liverpool: la partita ha ottenuto 4 milioni 834 mila spettatori e uno share del 19.2. Bene sul digitale di Raisport anche il dopo partita condotto da Paola Ferrari, Alberto Rimedio e il commento tecnico di Paolo Rossi che ha segnato il 2.3 di share e 240 mila. A seguire la puntata di “Porta a porta” ha raggiunto 791 mila e uno share del 10.3.

Su Rai2 ottimi ascolti per il film con Enrico Brignano “Tutte lo vogliono” visto da 1 milione e 785 mila spettatori e uno share del 7.1.

Sempre molto bene per “Chi l’ha visto?”, lo storico programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli che ha totalizzato 2 milioni 120 mila spettatori, pari ad uno share del 10.1.

Sempre bene, nel day time di Rai1, “Storie italiane”, che nella prima parte in particolare ha raccolto 888 mila spettatori con uno share del 18.6 e nel pomeriggio la seconda parte de “La vita in diretta” con 1 milione 544 e il 15.3.

Nel preserale, sempre su Rai1, continua la serie positiva de “L’Eredità” vista da 4 milioni e 205 mila spettatori e il 23.2 di share. Nell’access prime time ancora bene su Rai2 “Quelli che dopo il Tg” con 1 milione e 479 mila, pari ad uno share del 5.7 e su Rai3 “Non ho l’età” con 1 milione 395 mila e il 5.9.

Il Gruppo Rai si è aggiudicato complessivamente la prima serata televisiva di ieri, con 10 milioni e 50 mila spettatori, pari ad share del 39.55, la seconda, con 3 milioni 919 mila e il 36.1 di share, e l’intera giornata, con 3 milioni 597 mila e uno share del 37.3.