Rocco Siffredi: L’attore sarà la guest star nell’Audience surprise (Big Show)

Questa sera, giovedì 4 ottobre, a Big Show di Andrea Pucci Rocco Siffredi sarà la guest star complice nell’Audience surprise: una signora si cimenterà in una sorta di caccia al tesoro.

Tra gli ospiti della nuova puntata di Big Show, in onda su Italia1 al giovedì sera, ci sarà il re del cinema porno. Lui è Rocco Siffredi e come sempre ospitare lui è sinonimo di sicuro successo se non negli ascolti sicuramente sui social. L’attore sa bene come comportarsi davanti alle telecamere e anche come giocare con doppi sensi e pubblico, e allora cosa lo attende questa sera nel programma al fianco di Andrea Pucci? Secondo le prime anticipazioni della puntata in onda questa sera sembra che toccherà proprio a Rocco Siffredi essere la guest star complice nell’Audience surprise in cui toccherà a una mal capitata cimentarsi in una sorta di caccia al tesoro che la porterà in una stanza del teatro in cui troverà Rocco pronto a farsi liberare. Al momento non sappiamo bene se l’attore di cinema porno sarà vestito all’arrivo della donna o mezzo nudo, ma sicuramente il pubblico apprezzerà l’incontro che promette trash e colpi di scena.

Gli ultimi successi di Rocco

In effetti esibirsi a teatro è uno dei sogni nel cassetto di Rocco Siffredi che alle spalle ha tanto cinema hard ma anche tanta televisione. Negli scorsi anni si è prestato ai reality con grande successo non solo per la sua vita lavorativa ma anche quella privata visto che lui stesso ha ammesso la sua dipendenza dal sesso e i “tradimenti” ai danni della moglie. Ma se un uomo come Rocco Siffredi dovesse guardare al futuro e sognare ancora qualcosa, cosa sarebbe? Sembra proprio che sia la possibilità di recitare a teatro. Ospite a Radio 2 del programma notturno I Lunatici, Rocco Siffredi si è aperto sul suo lavoro e la sua vita privata raccontando dei suoi progetti professionali e dandosi addirittura una data di scadenza. In particolare, tra qualche anno, massimo quattro, sembra che Rocco Siffredi voglia esibirsi a teatro. Non si capisce bene per che cosa e con che cosa ma lui stesso si è detto pronto, nella stessa intervista, ad esibirsi anche nudo con tanto di erezione pronta da mostrare. Il mondo dell’har deve arrivare a tutti e se questo significa presentarsi così anche sul palco dei teatri italiani sembra pronto a farlo. In realtà poi ha corretto il tiro e ha ammesso di avere intenzione di mettere in piedi uno spettacolo in cui raccontare la propria vita in un paio d’ore ma in maniera divertente e leggera. Sarà questa la sua prossima frontiera?

Il Sussidiario