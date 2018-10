Michelangelo, al cinema torna in sala

Film con Lo Verso, sul grande schermo il 19 e 20/11

Si chiude con successo la settimana di programmazione di Michelangelo – Infinito, l’opera prima di Emanuele Imbucci prodotta da Sky con Magnitudo Film, con Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti. Il film, terzo nella classifica Cinetel del 4 ottobre e secondo come media copia, è stato visto da oltre 85.000 spettatori e ha totalizzato un incasso pari a 623.533 euro, nelle oltre 300 copie sparse su tutto il territorio nazionale. Oltre ad essere il miglior incasso di un’opera prima italiana dallo scorso aprile (misurato in una settimana di programmazione), Michelangelo infinito ha rappresentato il miglior esordio in sala della settimana, tra le 10 nuove uscite italiane e internazionali. Dopo l’ottimo risultato e il grande interesse suscitato, Lucky Red e Sky annunciano che Michelangelo – Infinito, con una nuova campagna di comunicazione a livello nazionale, tornerà sul grande schermo per altri due giorni: il 19 e il 20 novembre.

Ansa