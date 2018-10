Corona mostra il lato b in diretta

L’ex re dei paparazzi ha mostrato il suo lato b allo specchio

Fabrizio Corona sa bene come attirare l’attenzione del suo pubblico e ogni giorno ce ne è una nuova.Questa mattina, infatti, l’ex re dei paparazzi si è svegliato, ha preso in mano il suo smartphone e cosa ha fatto? Ha mostrato il suo lato b. Come? Con il cellulare si è fatto un video dove mostra il suo volto, ma ecco che all’improvviso dietro di lui compare uno specchio. Riflesso si vede il suo lato b.

Un errore? Macchè. Fabrizio Corona lo ha fatto apposta, tanto che il suo lato b lo mette in mostra più volte in pochi secondi di filmato.

Anna Rossi, Il Giornale