«Come bacia Casalino?», la rivelazione piccante di Marina La Rosa sul portavoce del governo

Sono passati 18 anni dalla prima edizione del Grande Fratello e a rimanere ancora nella nostra memoria troviamo sicuramente Pietro Taricone e Cristina Plevani, ma anche Marina La Rosa e Rocco Casalino che oggi è diventato il portavoce di Palazzo Chigi e punto di riferimento dei pentastellati.

Ai microfoni de I Lunatici di Radio2 è l’ex ‘gatta morta’ a svelare qualche retroscena sul loro rapporto: “Se c’era una tresca tra di noi? Non esageriamo, lui in realtà era un mio slave” ha risposto ironicamente ai due conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Marina La Rosa non si è tirata indietro neanche quando le curiosità si sono fatte più piccanti: “Come bacia Rocco Casalino? Non ci siamo mai baciati con la lingua – ha puntualizzato –. Forse qualche volta ha baciato i miei piedi, ma non ha baciato me”.

Il Messaggero