Ultime sul cinema. Torna Rambo, ma stavolta è un cowboy

Scomparse le giungle tropicali del Vietnam, ora John Rambo è pronto a dare filo da torcere ai suoi avversari in un ranch in stile americano. È quello che si intuisce dalle prime immagini di Rambo 5, il nuovo sequel della saga cinematografica sull’eroe, che sono state postate dallo stesso protagonista Sylvester Stallone (nella foto) sul suo profilo Instagram. L’attore ha così ufficializzato l’inizio delle riprese della nuova pellicola. Alla fine del film del 2008 John Rambo, il personaggio di Sylvester Stallone era tornato in America per visitare il ranch del padre in Arizona. Le foto suggeriscono che Rambo ormai conduca la vita da cowboy. Diretto da Adrian Grunberg, il film dovrebbe uscire nell’autunno 2019.

