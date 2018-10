Bufera a Mattino 5 sul caso Lory Del Santo, la furia di Diaco: «E’ la mia ultima partecipazione»

La scelta di Lory Del Santo di partecipare al GF VIP nonostante il grave lutto del figlio Loren ha inevitabilmente diviso l’opinione pubblica: continua a tenere banco il caso a Mattino Cinque dove Pierluigi Diaco ha pesantemente attaccato anche l’ex della concorrente, Rocco Pietrantonio, minacciando di non mettere più piede nella trasmissione di Federica Panicucci.

Dopo che la situazione è degenerata in studio tra il giornalista e l’ospite in collegamento telefonico, Diaco ha tuonato: “Ritengo che questa sia la mia ultima partecipazione a Mattino Cinque su questo argomento. Preferire parlare d’altro. Sono in forte imbarazzo che si parli in questa maniera della morte di un figlio. Lo trovo squallido“.

Il Messaggero