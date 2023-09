Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si separano: le loro reazioni

La relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nata durante il Grande Fratello Vip, sembra essere giunta al termine, secondo quanto riportato in esclusiva da Novella 2000. La notizia ha scatenato reazioni sui social dei due ex concorrenti del reality.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha smesso di seguire su Instagram Sophie, così come la madre dell’influencer, Valeria Pasciuti, il che sembra confermare la rottura. La coppia, dopo la proposta di matrimonio di Basciano fatta un anno fa, quattro mesi dopo la nascita della loro figlia Cèline Blue, sembra aver deciso di separarsi, e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare presto.

Novella 2000 ha riportato: “Fonti vicine alla coppia ci hanno rivelato che Sophie e Alessandro avrebbero concluso definitivamente la loro relazione e la notizia pare più che certa. Quindi si attende solo l’annuncio ufficiale dai diretti interessati che potrebbe arrivare molto presto.”

Al momento, Sophie e Alessandro non hanno confermato né smentito la notizia. Tuttavia, entrambi si sono espressi sui social media in seguito ai rumors sulla loro rottura. Basciano, attualmente in Sardegna per lavoro, ha condiviso su Instagram delle parole criptiche: “Non mi spaventa il dissenso comune. Mi spaventa il consenso manipolato”. Nel frattempo, Sophie ha pubblicato una foto con la loro figlia, scrivendo: “Sei la mia felicità”.