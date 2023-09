Memo Remigi critica duramente Barbara D’Urso: “Con lei, Pomeriggio 5 è solo un chiasso insopportabile di vociare”

Memo Remigi ha espresso critiche inaspettate nei confronti della televisione di Barbara D’Urso in una recente intervista al settimanale Mio. Nell’intervista, ha parlato sia della sua breve relazione con la conduttrice quando era giovane, sia della sua relazione attuale con Jessica Morlacchi, sottolineando che “quel gesto” era un gioco innocente e che non ci sono state reazioni esagerate o denunce.

Le parole di Remigi su Barbara D’Urso e il suo programma Pomeriggio 5 sono state particolarmente taglienti. Ha affermato che il programma non offriva un alto livello di cultura e insegnamento, e che mancava di buon gusto. Ha descritto il programma come un “starnazzare di galline che cercano di gridare più forte”. Remigi ha quindi previsto che Myrta Merlino, che prenderà il controllo del programma a partire dal 4 settembre, condurrà uno spettacolo meno trash rispetto a quello di Barbara, esprimendo comunque affetto e rispetto per la sua professione.

Barbara D’Urso, tramite i suoi canali social, ha augurato buona fortuna alla sua sostituta, ma ha anche sottolineato che Pomeriggio 5 è nato con il suo contributo e che è stato un “gioiellino” per lei. Ha menzionato le sfide degli ultimi anni, inclusi tagli al budget e cambi di orario, ma ha evidenziato l’ottimo ascolto che il programma ha mantenuto sotto la sua conduzione, con una media stagionale del 16% e punte al di sopra del 20%. Era pronta a ricominciare con la nuova stagione, come richiesto, insieme alla sua squadra.