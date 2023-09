Laura Freddi, il retroscena sulla separazione tra Bonolis e Bruganelli: “L’ho chiamata subito”

Laura Freddi, l’ex fidanzata storica di Paolo Bonolis, ha fatto delle dichiarazioni riguardo alla separazione tra Bonolis e Sonia Bruganelli, rivelando un retroscena di quei giorni. Laura Freddi è stata molto vicina alla coppia negli ultimi anni ed ha un ottimo rapporto con la produttrice Sonia.

Non c’era alcuna gelosia tra Sonia e Laura, come dimostrato più volte in diversi programmi televisivi in cui entrambe erano ospiti. C’era invece stima reciproca e un grande senso di giocosità, soprattutto quando si trattava di scherzare sul legame che Laura Freddi aveva con Bonolis da ormai trent’anni.

La notizia della fine del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata un colpo duro per Laura Freddi, come ha rivelato in un’intervista a Elle: “Dopo tanti anni, non me lo aspettavo perché pensavo che fossero veramente una coppia consolidata”.

Dopo l’annuncio della separazione, Laura Freddi è stata sommersa dalle chiamate dei giornali che volevano avere la sua opinione. Tuttavia, lei ha rifiutato tutte le offerte e ha subito chiamato Sonia per assicurarsi che se qualcosa fosse stato scritto, non sarebbero state sue parole. Sonia l’ha tranquillizzata, assicurandole che entrambi erano sereni.

Questo retroscena dimostra la totale trasparenza di Laura Freddi e il suo sincero dispiacere per la fine del loro amore, che è durato 26 anni. Infine, Laura Freddi ha elogiato la capacità di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli di rimanere vicini e uniti nonostante non siano più una coppia, definendoli due persone intelligenti che sanno proteggere i figli e mantenere un rapporto speciale nonostante la separazione. Ha concluso dicendo che le chiacchiere e i giudizi superficiali delle persone possono ferire senza capire la complessità della situazione.